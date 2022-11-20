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Стол обеденный Ballet 200*100*75 темное дерево - фото 1Стол обеденный Ballet 200*100*75 темное дерево - фото 2Стол обеденный Ballet 200*100*75 темное дерево - фото 3

Стол обеденный Ballet 200*100*75 темное дерево

Артикул: CH-052-595
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество штук в коробке - 1шт
Габариты всех коробов: 212*114*88
Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см: 212*114*8
Габариты Д*Ш*В (2 коробки), см: 67*67*80
Вес брутто изделия: 74,80
Вес 1 коробки: 43,50
Вес 2 коробки: 31,30
Объем всех коробов : 0,55
Объем 1 коробки: 0,19
Объем 2 коробки: 0,36

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес62,10 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Каркасмдф
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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