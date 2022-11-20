Характеристики товара
Описание
Количество штук в коробке - 1шт
Габариты всех коробов: 212*114*88
Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см: 212*114*8
Габариты Д*Ш*В (2 коробки), см: 67*67*80
Вес брутто изделия: 74,80
Вес 1 коробки: 43,50
Вес 2 коробки: 31,30
Объем всех коробов : 0,55
Объем 1 коробки: 0,19
Объем 2 коробки: 0,36
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Вес62,10 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Каркасмдф
- Материал столешницыМДФ
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияКитай