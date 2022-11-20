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Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный - фото 1Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный - фото 2Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный - фото 3Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный - фото 4Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный - фото 5Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный - фото 6Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный - фото 7Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный - фото 8Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный - фото 9

Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный

Артикул: CH-035-723
43 оценки
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Стол стеклянный Бугун обсидиан / черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота770 мм
  • Вес43 кг
  • Объем0.3 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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