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Стол обеденный Гелиос 100*100 стекло черный мрамор, сталь золото - фото 1 Стол обеденный Гелиос 100*100 стекло черный мрамор, сталь золото - фото 2 Стол обеденный Гелиос 100*100 стекло черный мрамор, сталь золото - фото 3 Стол обеденный Гелиос 100*100 стекло черный мрамор, сталь золото - фото 4 Стол обеденный Гелиос 100*100 стекло черный мрамор, сталь золото - фото 5

Стол обеденный Гелиос 100*100 стекло черный мрамор, сталь золото

Артикул: CH-050-236
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящный обеденный стол для кухни. Круглая столешница с рисунком черного мрамора выполнена из закаленного стекла, которое обладает повышенной прочностью и стойкостью к перепадам температур, способно выдерживать большие нагрузки. Поверхность столешницы декорирована рисунком черного мрамора, который идеально сочетается со стальными ножками в золотом цвете. Защитные подпятники в основании предотвращают порчу напольного покрытия.

1 коробка / 1 шт.
Габариты всех коробов в сумме: 107*104*18
Габариты 1 коробки: 107*104*10
Габариты 2коробки: 82*17*8
Масса брутто: 27,100
Объем всех коробов в сумме: 0,122
Объем 1 коробки: 0,111
Объем 2 коробки: 0,011

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес24.2 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияИспания

Параметры упаковки

  • Вес упаковки27.10 кг

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