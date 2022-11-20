Характеристики товара
Описание
Изящный обеденный стол для кухни. Круглая столешница с рисунком черного мрамора выполнена из закаленного стекла, которое обладает повышенной прочностью и стойкостью к перепадам температур, способно выдерживать большие нагрузки. Поверхность столешницы декорирована рисунком черного мрамора, который идеально сочетается со стальными ножками в золотом цвете. Защитные подпятники в основании предотвращают порчу напольного покрытия.
1 коробка / 1 шт.
Габариты всех коробов в сумме: 107*104*18
Габариты 1 коробки: 107*104*10
Габариты 2коробки: 82*17*8
Масса брутто: 27,100
Объем всех коробов в сумме: 0,122
Объем 1 коробки: 0,111
Объем 2 коробки: 0,011
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Вес24.2 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветчерный, золотой
- Страна изготовленияИспания
Параметры упаковки
- Вес упаковки27.10 кг