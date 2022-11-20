Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый

4.3
21 000 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Brick M 120, дуб Трюфель/ белый
Стол Brick M 120, дуб Трюфель/ белый
Следующий Стол Brick M 140, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 120, дуб Трюфель/ белый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 41 кг

Объем: 0.177

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объём упаковки0.5 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1400 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес41 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800
9

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от45017
540 ₽
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Чехол 67Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
от890
8

Чехол 67

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Скатерть Лён

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Салфетки ЖуравинкаНастоящее фото товара Салфетки Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от16016
190 ₽
7

Салфетки Журавинка

Салфетки РичардНастоящее фото товара Салфетки Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от190
13

Салфетки Ричард

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 96 шт.
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
7

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
106Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

В наличии 64 шт.
Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Стол складной Монифит

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
9

Стол Миллер 140

Стул Хит 25мм - золото, велюр красныйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - золото, велюр красный

Стул Азия 20мм - бронза, коричневыйНастоящее фото товара Стул Азия 20мм - бронза, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1907
2 350 ₽
7

Стул Азия 20мм - бронза, коричневый

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4903
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Стул Боди 25мм - орех, велюрНастоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
7

Стул Боди 25мм - орех, велюр

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
7

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140
6

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1246, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
12

Подстолье алюминиевое 1246

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
5

Подстолье алюминиевое 1043ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1012ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
8

Подстолье алюминиевое 1012ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1016ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
11

Подстолье алюминиевое 1016ЕМ

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стул Наполеон Белый, пластиковый

Стул Кьявари Синий, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул Складной с пюпитромНастоящее фото товара Стул Складной с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29014
3 790 ₽Оптовая цена
12

Стул Складной с пюпитром

Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
15

Стол пластиковый квадратный

Стул Раунд 20ммНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19015
2 550 ₽
14

Стул Раунд 20мм

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый

Стул Хит 20мм - золото, Старт красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
15

Стол Лидер 2, белый

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49011
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49012
8 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood барный Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 49011
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Tolix барный Белый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
9

Стул Такер, золото деревянный

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, черный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
10

Стул Такер полубарный, черный деревянный

Стул Такер полубарный, синий деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
9

Стул Такер полубарный, синий деревянный

Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стул Такер полубарный, серый деревянный

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
6

Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Чехол 01 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от440
5

Чехол 01 на стул Кьявари, красный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножкиНастоящее фото товара Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 19927
5 699 ₽Оптовая цена
9

Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножки

Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул барный Валенсия, небесно-голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия, небесно-голубой

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 49037
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

В наличии 83 шт.
Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
6

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.
Стул барный Купер белыйНастоящее фото товара Стул барный Купер белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Купер белый

В наличии 100 шт.
Стул Консек барный, белыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, белый

Стул Консек барный, мягкий, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Стул Консек барный, мягкий, золотой

Стул Слинг барный, черныйНастоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Слинг барный, черный

Стул Слинг барный, золотойНастоящее фото товара Стул Слинг барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
10

Стул Слинг барный, золотой

Стул Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
8

Стул Лофт-11 НМ барный

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Подстолье прозрачное Ice, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
9

Подстолье прозрачное Ice

Настоящее фото товара Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от150
6

Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
12

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой

Табурет ВегасНастоящее фото товара Табурет Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
12

Табурет Вегас

Стеллаж 02Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
26Хит

Стеллаж 02

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Стол Бруклин 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 99037
35 990 ₽
11

Стол Бруклин 55 x 55 серебро

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 79045
51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 17 шт.
Стул Эвита мятныйНастоящее фото товара Стул Эвита мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
127Хит

Стул Эвита мятный

Стол Eames DSW, круглый, D 90смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 90см, произведённого компанией ChiedoCover
12 99041
21 990 ₽Оптовая цена
10

Стол Eames DSW, круглый, D 90см

В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Стеллаж 38Настоящее фото товара Стеллаж 38, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
11

Стеллаж 38

Настоящее фото товара Стеллаж 48, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
12

Стеллаж 48

Настоящее фото товара Стеллаж 54, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
13

Стеллаж 54

Настоящее фото товара Стеллаж 66, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
15

Стеллаж 66

Настоящее фото товара Стеллаж 67, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
13

Стеллаж 67

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Столик Леборк, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
9

Столик Леборк

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
от350
12

Скатерть Ла-Плата

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Настоящее фото товара Стол Кронос D550, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
6

Стол Кронос D550

Стул барный Ститч, вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Ститч, вельвет изумрудный

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 75 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Jessalyn beige жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Скатерть Jessalyn beige жаккард

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Настоящее фото товара Диван Veil 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена
14

Диван Veil 2-х местный

Стул Бар /ПРНастоящее фото товара Стул Бар /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Стул Бар /ПР

Обеденная группа Мюнхен 4Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 4, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
10

Обеденная группа Мюнхен 4

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Настоящее фото товара Кресло Флоренц, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
5

Кресло Флоренц

Настоящее фото товара Барный стул 1242CM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Барный стул 1242CM

Стол Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
14

Стол Lomond, регулируемый, с полками

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
15

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный

Стол раскладной Eva слоновая костьНастоящее фото товара Стол раскладной Eva слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
6

Стол раскладной Eva слоновая кость

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 11 шт.
Стул барный Тиесто черныйНастоящее фото товара Стул барный Тиесто черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Стул барный Тиесто черный

В наличии 1 шт.
Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый

Настоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 5078 черный

Барный стул 1098 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул 1098 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
12

Барный стул 1098 белый крокодил

Барный стул 4905Настоящее фото товара Барный стул 4905, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
14

Барный стул 4905

Стул Модена хромНастоящее фото товара Стул Модена хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Стул Модена хром

Настоящее фото товара Стул Тиро софт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Стул Тиро софт

Стол пластиковый обеденный Clip 80Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip 80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
6

Стол пластиковый обеденный Clip 80

Кресло Классическое резноеНастоящее фото товара Кресло Классическое резное, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена
8

Кресло Классическое резное

Настоящее фото товара Кресло Grad, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
15

Кресло Grad

Настоящее фото товара Кресло Fero, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
13

Кресло Fero

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от28 550
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Настоящее фото товара Стол Версаль классический, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена
11

Стол Версаль классический

Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
10

Стол Stefani письменный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Настоящее фото товара Стул СТ-05, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
6

Стул СТ-05

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
7

Дорожка для стола, габардин

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул складной Мармарис, зеленыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
14

Стул складной Мармарис, зеленый

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Диван двухместный SydneyНастоящее фото товара Диван двухместный Sydney, произведённого компанией ChiedoCover
от65 890
Оптовая цена
14

Диван двухместный Sydney

Стул Гаага велюр OSCAR 046 Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
8

Стул Гаага велюр OSCAR 046

Стул Джулиан, темно-серый с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49026
17 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками

В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

В наличии 4 шт.
Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орлеан большой

В наличии 46 шт.
Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

В наличии 17 шт.
Стул Брайан хакиНастоящее фото товара Стул Брайан хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99017
23 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Брайан хаки

В наличии 74 шт.
Стул Канзас, синий