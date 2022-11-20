Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 41 кг
Объем: 0.177
Стол Лидер 2
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Скатерть Габардин, прямоугольная
Стол Лидер 10
Чехол 67
Скатерть Лён
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Журавинка
Салфетки Ричард
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Секция стульев 03
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Складной с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Раунд 20мм
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лофт-6
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножки
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, небесно-голубой
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Либерти бежевый
Стул барный Купер белый
Стул Консек барный, белый
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Слинг барный, черный
Стул Слинг барный, золотой
Стул Лофт-11 НМ барный
Кресло Изо G
Стул Стандарт +
Стул Борно зеленый
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная ИЗО-2
Подстолье прозрачное Ice
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк красный патина
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой
Табурет Вегас
Стеллаж 02
Стул Изо Т плюс, красный
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул Эвита мятный
Стол Eames DSW, круглый, D 90см
Стул обеденный Шанель черный
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Чехол 15 из плотного спандекса
Скатерть Panama Dolce
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатин
Стеллаж 38
Стеллаж 48
Стеллаж 54
Стеллаж 66
Стеллаж 67
Стол обеденный Кенвуд
Стол обеденный Коссут
Стол обеденный Креола
Столик Леборк
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Скатерть Ла-Плата
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Салфетки Ричард красный, гладь
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стол Кронос D550
Стул барный Ститч, вельвет изумрудный
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Jessalyn beige жаккард
Скатерть Bornesko габардин
Скатерть Rose габардин
Диван Veil 2-х местный
Стул Бар /ПР
Обеденная группа Мюнхен 4
Стул Кроссбэк, старинный орех
Кресло Флоренц
Барный стул 1242CM
Стол Lomond, регулируемый, с полками
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Стол раскладной Eva слоновая кость
Стол раскладной Eva коричневый
Стул барный Премьер молочный
Стул барный Тиесто черный
Скатерть Твил
Стул Форли красный
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Барный стул крутящийся 5078 черный
Барный стул 1098 белый крокодил
Барный стул 4905
Стул Модена хром
Стул Тиро софт
Стол пластиковый обеденный Clip 80
Кресло Классическое резное
Кресло Grad
Кресло Fero
Кресло Ivy
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Алекс 2
Стол Версаль классический
Стол Stefani письменный
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стол Дези классический
Стул СТ-05
Дорожка для стола, габардин
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стул складной Мармарис, зеленый
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Диван двухместный Sydney
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Орлеан большой
Стол обеденный Мулен белый
Стул Брайан хаки