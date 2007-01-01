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Настоящее фото товара Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый
47 оценок
19 69036
30 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый - фото 1Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый - фото 2Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый - фото 3Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый - фото 4Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый - фото 5Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый - фото 6
Распродажа

Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый

Артикул: CH-019-953
47 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол БРИК M 140 ламинированный в цвете Бетон Портленд на белом каркасе

Описание модели:

    Раскладной обеденный стол в стиле лофт.

    Столешница - ламинированный ДСП в цвете Бетон Портленд, толщина 36 мм.

    Вставка «бабочка» 40 см в цвет столешницы, позволяет увеличить длину до 180 см.

    Основание- металл белого цвета, профиль 60х30 мм.

  • Упакован в 2 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки41 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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