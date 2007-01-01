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Настоящее фото товара Стол Tulip, 100х100, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Tulip, 100х100, черный
26 оценок
14 09044
24 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Tulip, 100х100, черный - фото 1Стол Tulip, 100х100, черный - фото 2Стол Tulip, 100х100, черный - фото 3Стол Tulip, 100х100, черный - фото 4
Распродажа

Стол Tulip, 100х100, черный

Артикул: CH-049-425
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота730 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Tulip - олицетворение стиля и изящества.

Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.

Стильная ножка изготовлена из металла, диаметр столешницы 100 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота730 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес16.2 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1060 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки19.3 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики1060
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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