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Стол Tulip, 100х100, черный - фото 1Стол Tulip, 100х100, черный - фото 2Стол Tulip, 100х100, черный - фото 3Стол Tulip, 100х100, черный - фото 4

Стол Tulip, 100х100, черный

Артикул: CH-049-425
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Tulip - олицетворение стиля и изящества.Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.Стильная ножка изготовлена из металла, диаметр столешницы 100 см.

1 коробка / 1 шт
Габариты: 106*106*15
Вес брутто: 19,300
Объем: 0,200

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота730 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес16.2 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1060 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки19.30 кг

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