Характеристики товара
Описание
Стол Tulip - олицетворение стиля и изящества.Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.Стильная ножка изготовлена из металла, диаметр столешницы 100 см.
1 коробка / 1 шт
Габариты: 106*106*15
Вес брутто: 19,300
Объем: 0,200
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота730 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес16.2 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1060 мм
- Высота упаковки1060 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки19.30 кг