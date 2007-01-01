Характеристики товара
Описание
Стол Tulip - олицетворение стиля и изящества.
Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.
Стильная ножка изготовлена из металла, диаметр столешницы 100 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота730 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес16.2 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1060 мм
- Высота упаковки1060 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки19.3 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики1060
- Изделия стопируютсяНет