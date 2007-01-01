Характеристики товара
Описание
Плетеный стол для сада из искусственного ротанга «Айриш» бежевого цвета идеально вписывается в обеденное пространство на открытом воздухе.
В основе стола скелет из алюминия, столешница выполнена из ударопрочного стекла толщиной 5 мм.
Габариты: 900×900×750 мм, которые позволяют уместить до четырех человек.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыротанг
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет