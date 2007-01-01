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Стол Айриш бежевый

Артикул: CH-060-210
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеный стол для сада из искусственного ротанга «Айриш» бежевого цвета идеально вписывается в обеденное пространство на открытом воздухе.

В основе стола скелет из алюминия, столешница выполнена из ударопрочного стекла толщиной 5 мм.

Габариты: 900×900×750 мм, которые позволяют уместить до четырех человек.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыротанг
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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от 47 990
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