Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Высота750 мм
- Глубина750 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницымассив сосны 40 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл
Стул Тюльпан, микровелюр Newtone wine, спинка Aria indigo, деревянные ножки
Стул Тюльпан без прострочки, велюр selesta 27, светлый орех
Стул Ruby, рогожка Монтана 158, светлый орех
Стул Мила, велюр Teddy 005/ спинка Труссарди 0/3, светлый орех
Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орех