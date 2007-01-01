Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16, 26 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Толщина металла25 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной
- Механизмскладной кронштейн с фиксатором
- Цвет подстольяБелый
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет