Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
471 оценка
7 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - фото 1Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - фото 2Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - фото 3Видеообзор - стол на металлокаркасе Лидер 2 - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый

Артикул: CH-003-711
471 оценка
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74
Фотография товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Толщина металла25 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Механизмскладной кронштейн с фиксатором
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Стол Лидер 23 прямоугольный

491
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500x900, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500x900, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500x900, черный

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89018
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700х900, золотой, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700х900, золотой, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 1902
6 290 ₽

Стол Лидер 2, 2700х900, золотой, венге

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700х900, шампань, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700х900, шампань, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 1902
6 290 ₽

Стол Лидер 2, 2700х900, шампань, венге

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7902
5 890 ₽

Стол Лидер 2, 2000х900, бук, шампань

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, черный, ясень, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, черный, ясень, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79012
4 290 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, черный, ясень, кромка ПВХ, без отбойников

8
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900, серый каспий, черный муар

6
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Бетти 1100+300 азул, белый муар

13
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, супер белый, белый муар

8

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол на стул 08 с прямой спинкой, спандекс, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08 с прямой спинкой, спандекс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽

Чехол на стул 08 с прямой спинкой, спандекс, белый

50
  • белый
  • бежевый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54027
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый

76
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

500
Фотография товара Барный диван Мит Хонер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990

Барный диван Мит Хонер

55

Другие товары из раздела банкетные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 1901
6 240 ₽

Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый

12
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 63 шт.В пути 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, кромка ПВХ

14
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, шампань

9
Фотография товара Стол складной Натали, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стол складной Натали, бело-серый

13
  • белый
  • серый
Фотография товара Стол Гласс-3Д, белый, северное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гласс-3Д, белый, северное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
23 190

Стол Гласс-3Д, белый, северное дерево

10
  • белый
  • натуральный
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стол раздвижной Амор 1000+300, фрост, черный муар

9
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 790

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, супер белый, белый муар

10
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, даркстоун, белый муар

6
Фотография товара Стол раздвижной Генти, массив бука, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Генти, массив бука, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
35 190

Стол раздвижной Генти, массив бука, коричневый

11
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Стол Райли нераскладной, 100х70х75 см, столешница МДФ, керамика, Карла Ларкин глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Райли нераскладной, 100х70х75 см, столешница МДФ, керамика, Карла Ларкин глянец, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Стол Райли нераскладной, 100х70х75 см, столешница МДФ, керамика, Карла Ларкин глянец

7
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
от 7 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол на стул 08 с прямой спинкой, спандекс, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08 с прямой спинкой, спандекс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽

Чехол на стул 08 с прямой спинкой, спандекс, белый

50
  • белый
  • бежевый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54027
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый

76
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

500
Фотография товара Барный диван Мит Хонер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990

Барный диван Мит Хонер

55

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности