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Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый - фото 1

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1800 мм

Ширина: 900 мм

Высота: 760 мм

Столешница: ЛДСП 26мм

Цвет столешницы: белый

Каркас: сталь

Цвет каркаса: белый

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1800 мм
Сделаем стол на заказ

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