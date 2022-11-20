Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота740 мм
- Вес36 кг
- Материалсосна
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки950 мм
- Объём упаковки0.69 м3
Стол Eames T-8, цвет по RAL
Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
Стол Eames DSW, круглый, D 90см
Стол Eames DSW, круглый, D 70 см
Комплект мебели Кафе
Стол Melody Quartet
Стол Lyon rattan table
Стол Futura
Стол Melody
Стол Lima 160
Стол складной Раунд 150
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Стол Лидер 1, 1200x800
Стол ЛИРА-3, 1200x800
Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро
Стол обеденный Керем
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый
Стул Офисный с пюпитром