Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт 84 - фото 1Стол Лофт 84 - фото 2Стол Лофт 84 - фото 3Стол Лофт 84 - фото 4Стол Лофт 84 - фото 5Стол Лофт 84 - фото 6

Стол Лофт 84

Артикул: CH-050-145
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Гэри, белый, экокожа
Стул Гэри, белый, экокожа
Следующий Стул Гэри, коричневый, экокожа
Стул Гэри, белый, экокожа

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота740 мм
  • Вес36 кг
  • Материалсосна
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Объём упаковки0.69 м3

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Eames T-8, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
10

Стол Eames T-8, цвет по RAL

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RALНастоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
17

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL

Стол Eames DSW, круглый, D 90смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99046
21 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 90см

В наличии 118 шт.
Стол Eames DSW, круглый, D 70 смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Eames DSW, круглый, D 70 см

В наличии 176 шт.
Комплект мебели КафеНастоящее фото товара Комплект мебели Кафе, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена
26

Комплект мебели Кафе

Стол Melody QuartetНастоящее фото товара Стол Melody Quartet, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена
10

Стол Melody Quartet

Стол Lyon rattan tableНастоящее фото товара Стол Lyon rattan table, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
14

Стол Lyon rattan table

Стол FuturaНастоящее фото товара Стол Futura, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
11

Стол Futura

Стол MelodyНастоящее фото товара Стол Melody, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Стол Melody

Стол Lima 160Настоящее фото товара Стол Lima 160, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена
11

Стол Lima 160

С этим товаром покупают
Стол складной Раунд 150Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
14Хит

Стол складной Раунд 150

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79018
3 390 ₽
20

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

Стол складной Тейкли 180 зеленыйНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
15

Стол складной Тейкли 180 зеленый

Стол Лидер 1, 1200x800Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29020
4 090 ₽
19

Стол Лидер 1, 1200x800

Стол ЛИРА-3, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
35 090
Оптовая цена
11

Стол ЛИРА-3, 1200x800

Стол Лидер 1, 900х600, серый, сереброНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79018
3 390 ₽
25

Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро

Стол обеденный КеремНастоящее фото товара Стол обеденный Керем, произведённого компанией ChiedoCover
98 290
Оптовая цена
17Хит

Стол обеденный Керем

Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
16

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 60 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
32

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Офисный с пюпитром