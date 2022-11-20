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Стол Eames DSW, круглый, D 100см - фото 1Стол Eames DSW, круглый, D 100см - фото 2Стол Eames DSW, круглый, D 100см - фото 3Стол Eames DSW, круглый, D 100см - фото 4Стол Eames DSW, круглый, D 100см - фото 5Стол Eames DSW, круглый, D 100см - фото 6

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

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Характеристики товара

Описание

Прекрасное дополнение для стульев DSW.
Лаконичный круглый стол отлично подойдет для кухни или обеденной зоны, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука. Благодаря сочетанию металла и дерева изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой».

2 коробки / 1 шт
Габариты:1короб: 111*111*5см
Габариты:2короб: 111*111*5см
Вес брутто: 13кг
Объем: 0.06

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1000 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес12 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево, металл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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