Характеристики товара
Описание
Прекрасное дополнение для стульев DSW.
Лаконичный круглый стол отлично подойдет для кухни или обеденной зоны, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука. Благодаря сочетанию металла и дерева изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой».
2 коробки / 1 шт
Габариты:1короб: 111*111*5см
Габариты:2короб: 111*111*5см
Вес брутто: 13кг
Объем: 0.06
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес12 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево, металл
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай