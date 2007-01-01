Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет складной Скп-106, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет складной Скп-106
32 оценки
1 690
Товар в корзине. Перейти
Табурет складной Скп-106 - фото 1Табурет складной Скп-106 - фото 2Табурет складной Скп-106 - фото 3Табурет складной Скп-106 - фото 4Табурет складной Скп-106 - фото 5Табурет складной Скп-106 - фото 6

Табурет складной Скп-106

Артикул: CH-015-013
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота460 мм
  • Вес1.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет складной Тик
Фотография товара Табурет складной Тик от компании ChiedoCover.
Следующий Табурет-сундучок N-13 Otto коричневый
Фотография товара Табурет-сундучок N-13 Otto коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас табурета выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции. Сиденье изготовлено из 100% первичного полиэтилена высокой плотности— одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал устойчив к значительным нагрузкам, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С. Кроме того, полиэтилен устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также к растительным и минеральным маслам.

Благодаря своим характеристикам, табуреты отлично подходят для кейтеринга, отдыха на даче, пикников и выездных мероприятий. Они практичны, удобны и легко транспортируются, что делает их незаменимыми для организации корпоративных праздников, выездных работ и повседневного использования как дома, так и в бизнесе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота460 мм
  • Вес1.8 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки726 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки65 мм
  • Вес упаковки2.20 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Борно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул Борно

35
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 538 шт.
Фотография товара Стул Борно черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Борно черный

34
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Стул Борно зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Борно зеленый

33
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Стул Борно серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стул Борно серый

45
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 664 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный Лайт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный Лайт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09042
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Лайт, белый

26
  • белый, черный
  • черный
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный Лайт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный Лайт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09042
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Лайт, черный

26
  • белый, черный
  • черный
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69029
5 175 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, белый

32
В наличии 186 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, черный

34
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, зеленый

37
Фотография товара Стул складной Скп-096 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Скп-096, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул складной Скп-096

35

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79017
8 090 ₽Оптовая цена

Скамейка Кейт 180 складная коричневая

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 230 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Скамья Лидер 8, 1200х300, уличная из реек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200х300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Скамья Лидер 8, 1200х300, уличная из реек

30
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120, зелёный

151
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09040
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 639 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Табурет складной Рэтт, синий, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет складной Рэтт, синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет складной Рэтт, синий, ткань

13
В наличии 95 шт.
Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Комб, черный, зеленый, 2 шт в упаковке, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Кресло-шезлонг Комб, черный, зеленый, 2 шт в упаковке

6
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19036
7 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

26
В наличии 871 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол Лидер 6

460

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Бейби Элизабет красный

33
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый

33
  • белый
  • бежевый
  • зеленый
  • коричневый
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, черный, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, черный, антрацит

50
Фотография товара Стул пластиковый Bandi adamantine, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bandi adamantine, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bandi adamantine, агава

6
  • зеленый
  • бордовый
  • антрацит
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул полубарный пластиковый Милано, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Милано, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул полубарный пластиковый Милано, тортора

8
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Руна, серый нью от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руна, серый нью, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69042
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Руна, серый нью

8
  • белый
  • серый
  • черный
  • коричневый
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09024
9 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК), зеленый

6
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19024
31 490 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), серый

11
Фотография товара Стул Горг, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Горг, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Горг, розовый

8
Настоящее фото товара Стул Нео, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 620

Стул Нео, пластик, черный

10
  • серый
  • черный
  • желтый
  • белый
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Табурет складной Скп-106
Табурет складной Скп-106
1 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79017
8 090 ₽Оптовая цена

Скамейка Кейт 180 складная коричневая

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 230 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Скамья Лидер 8, 1200х300, уличная из реек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200х300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Скамья Лидер 8, 1200х300, уличная из реек

30
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120, зелёный

151
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09040
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 639 шт.В пути 100 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.07.2025 Что такое стиль лофт?
Что такое стиль лофт?

Перейдите, чтобы узнать подробности