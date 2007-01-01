Характеристики товара
Описание
Каркас табурета выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции. Сиденье изготовлено из 100% первичного полиэтилена высокой плотности— одного из самых безопасных и прочных видов пластика.
Этот материал устойчив к значительным нагрузкам, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С. Кроме того, полиэтилен устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также к растительным и минеральным маслам.
Благодаря своим характеристикам, табуреты отлично подходят для кейтеринга, отдыха на даче, пикников и выездных мероприятий. Они практичны, удобны и легко транспортируются, что делает их незаменимыми для организации корпоративных праздников, выездных работ и повседневного использования как дома, так и в бизнесе
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина300 мм
- Высота460 мм
- Вес1.8 кг
- Материалполиэтилен
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки726 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки65 мм
- Вес упаковки2.20 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет