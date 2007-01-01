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Настоящее фото товара Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий
36 оценок
5 99015
6 990 ₽
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Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - фото 1Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - фото 2Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - фото 3Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - фото 4Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - фото 5Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - фото 6Видеообзор стула Форест - ChiedoCover - видео 7
Распродажа

Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий

Артикул: CH-008-751
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Цветсиний, серебряный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1120 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
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Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Форест 20мм, серебряный, велюр синий - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

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