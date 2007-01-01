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Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 10, 1200x500
482 оценки
4 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 10, 1200x500 - фото 1Стол Лидер 10, 1200x500 - фото 2Стол Лидер 10, 1200x500 - фото 3Стол Лидер 10, 1200x500 - фото 4Стол Лидер 10, 1200x500 - фото 5Стол Лидер 10, 1200x500 - фото 6
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 10, 1200x500

Артикул: CH-015-604
482 оценки
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Имеется возможность исполнения в другом цвете: +100 р. к стоимости


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес17.6 кг
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 500 750 16 17.6 3890
1500 500 750 16 20 4190
1800 500 750 16 22.4 4290
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 10, 1200x500 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 10, 1200x500 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

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Фотография товара Стол Лидер 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
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Стол Лидер 10

494

Товар в корзине

Стол Лидер 10, 1200x500
Стол Лидер 10, 1200x500
от 4 190
В корзине

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МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
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Стол Лидер 10

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