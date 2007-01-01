Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Фолд, металлокаркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фолд, металлокаркас белый
34 оценки
1 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Фолд, металлокаркас белый - фото 1Стул Фолд, металлокаркас белый - фото 2Стул Фолд, металлокаркас белый - фото 3

Стул Фолд, металлокаркас белый

Артикул: CH-013-668
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Азия 20мм
Фотография товара Стул Азия 20мм от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99014
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, коричневый

48
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8805
4 050 ₽

Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая

31
Фотография товара Стул складной Джеки черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джеки черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул складной Джеки черный

38
  • серый
  • черный
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, оранжевый

30
Фотография товара Стул Джокер коричневый, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джокер коричневый, складной, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стул Джокер коричневый, складной

40
  • коричневый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 119 шт.
Фотография товара Стул складной Джон металлик, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул складной Джон металлик, салатовый

40
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, жёлтый

30
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, бежевый

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, каркас бук

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Клак, рогожка Еспо 80, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клак, рогожка Еспо 80, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул Клак, рогожка Еспо 80, ножки бук морилка светлый орех

12

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800 черный, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800 черный, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19017
4 990 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800 черный, шампань

12
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

37
  • черный
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Самба черный, хром

47
В наличии 78 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, черный, без отбойников

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5905
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный

474
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 1901
6 240 ₽

Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый

12
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 63 шт.В пути 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 10 с передней стенкой

499
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9405
6 240 ₽

Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, белый

6
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый, черный

13
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99035
6 090 ₽

Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром

44

Другие товары из раздела складные стулья

Фотография товара Стул Борно зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Борно зеленый

33
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7308
4 050 ₽

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя

42
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от3 68010
4 050 ₽

Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам

31
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный Лайт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный Лайт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09042
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Лайт, белый

26
  • белый, черный
  • черный
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул складной Мэсон голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мэсон голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул складной Мэсон голубой

40
Фотография товара Стул Вивер складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивер складной, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул Вивер складной

42
Фотография товара Стул садовый Стэк, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул садовый Стэк, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул садовый Стэк, вишня

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 63010
4 000 ₽

Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа

38
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный SUPER LITE N черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный SUPER LITE N черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29046
4 190 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный SUPER LITE N черный

26
  • белый, черный
  • черный
В наличии 2707 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий

10
  • белый
  • черный, металлический
  • коричневый, металлический
  • серый, металлический
В наличии 92 шт.

Товар в корзине

Стул Фолд, металлокаркас белый
Стул Фолд, металлокаркас белый
1 790
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800 черный, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800 черный, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19017
4 990 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800 черный, шампань

12
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

37
  • черный
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Самба черный, хром

47
В наличии 78 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, черный, без отбойников

5

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия
12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт
🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.07.2026 Стулья Фолд
Стулья Фолд

Перейдите, чтобы узнать подробности