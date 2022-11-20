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Стол Legged, бук, орех

14 оценок
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Стол обеденный Версаль бук, старинный орех

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Материал столешницыбук

Стол Legged, бук, орех — выполненные заказы

Фотография товара Стол Legged, столешница морилка орех от компании ChiedoCover.Стол Legged, столешница морилка орехФотография товара Стол Legged, столешница бук, морилка от компании ChiedoCover.Стол Legged, столешница бук, морилкаФотография товара Стол Legged, столешница бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Стол Legged, столешница бук, морилка светлый орехФотография товара Стол Legged, столешница бук, морилка орех от компании ChiedoCover.Стол Legged, столешница бук, морилка орех
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