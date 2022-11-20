Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Материал столешницыбук
Стул Кантри, без подушки
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Кресло Спайдер
Комплект для отдыха Вояж на 4 персоны
Стул Return PW белый
Банкетка 239 экокожа Beige, опоры Beige
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди