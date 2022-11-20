Характеристики товара
Описание
Столешница - лдсп 16 мм + пластик HPL, белый матовый
Ножки - металлические, неразборные, цвет серебро
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина1200 мм
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Столешница - лдсп 16 мм + пластик HPL, белый матовый
Ножки - металлические, неразборные, цвет серебро
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