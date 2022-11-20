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Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро - фото 1Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро - фото 2

Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро

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Характеристики товара

Описание

Столешница - лдсп 16 мм + пластик HPL, белый матовый
Ножки - металлические, неразборные, цвет серебро

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1200 мм
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
Сделаем стол на заказ

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