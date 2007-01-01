Столы для природы

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 4
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 6
Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 9
Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 10
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 11
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 7
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья Лидер 8, уличная из реек
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 2, уличный из реек
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
3 890 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол складной Монифит
Настоящее фото товара Стол складной Дорни 150, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол складной Дорни 150
Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover-22%
5 390 ₽6 890 ₽
Оптовая цена
5
Складной стол Виктория 180
Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 120, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол складной Хавьер 120
Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 150, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной Хавьер 150
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол складной Тейкли 180
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
5
Стол складной Тейкли 240
Настоящее фото товара Стол складной Иствуд, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной Иствуд
Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол складной Раунд 150
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, произведённого компанией ChiedoCover-8%
12 490 ₽13 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной Раунд 180
Настоящее фото товара Стол складной Уитни, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 890 ₽4 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол складной Уитни
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 4, уличный из реек
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 2, белый
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 3, белый
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 5, венге
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 9, белый
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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