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Стол Вольтер, бук - фото 1

Стол Вольтер, бук

6 оценок
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Стул пластиковый Tweet, белый, черный
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Стул пластиковый Tweet, белый, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветбежевый, белый

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