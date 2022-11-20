Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Диаметр1200 мм
- Материал подстольясталь
- Цветбежевый, белый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Текс, синий
Стул «Apriori N»
Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка
Стул Freames серый
Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION red
Стул пластиковый Ginevra, терракота
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло