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Настоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
26 оценок
17 0906
17 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука - фото 1Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука - фото 2Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука - фото 3Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука - фото 4Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука - фото 5
Распродажа

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

Артикул: CH-016-866
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота730 мм
  • Диаметр800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный стол в современном стиле станет прекрасным дополнением кухни или обеденной зоны. Квадратная столешница выполнена из МДФ, окрашенного в белый цвет. Ножки стола изготовлены из массива бука. Размеры стола: 80*80 см. Высота: 73 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота730 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес12.25 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасадерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый, белый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Вес упаковки13.95 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики900
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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