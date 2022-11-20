Характеристики товара
Описание
Оригинальный стол в современном стиле станет прекрасным дополнением кухни или обеденной зоны. Квадратная столешница выполнена из МДФ, окрашенного в белый цвет. Ножки стола изготовлены из массива бука.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 90*87*12
Вес брутто: 13,95
Объем: 0,094
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Вес12.25 кг
- Материал каркасадерево
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки13.95 кг