Характеристики товара
Описание
Оригинальный стол в современном стиле станет прекрасным дополнением кухни или обеденной зоны. Квадратная столешница выполнена из МДФ, окрашенного в белый цвет. Ножки стола изготовлены из массива бука. Размеры стола: 80*80 см. Высота: 73 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота730 мм
- Диаметр800 мм
- Вес12.25 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасадерево
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый, белый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Вес упаковки13.95 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики900
- Изделия стопируютсяНет