Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука - фото 1Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука - фото 2Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука - фото 3

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол журнальный Д3
Стол журнальный Д3
Следующий Стол Кофейный №1
Стол журнальный Д3

Характеристики товара

Описание

Оригинальный стол в современном стиле станет прекрасным дополнением кухни или обеденной зоны. Квадратная столешница выполнена из МДФ, окрашенного в белый цвет. Ножки стола изготовлены из массива бука.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 90*87*12
Вес брутто: 13,95
Объем: 0,094

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес12.25 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки13.95 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Дорожка для столаНастоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260
Оптовая цена
14

Дорожка для стола

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реекНастоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490
12

Новогодний чехол на стул 03

Скатерть ARSНастоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
7

Скатерть ARS

Настоящее фото товара Елочка из хвои Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от8 550
5

Елочка из хвои Gold

Настоящее фото товара Елочка из хвои Christmas, произведённого компанией ChiedoCover
от10 250
15

Елочка из хвои Christmas

Настоящее фото товара Композиция на стол Purple, произведённого компанией ChiedoCover
от9 750
Оптовая цена
6

Композиция на стол Purple

Настоящее фото товара Композиция на стол Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 050
Оптовая цена
13

Композиция на стол Blue

Настоящее фото товара Композиция на стол Light, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
6

Композиция на стол Light

Настоящее фото товара Композиция на стол Red, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
5

Композиция на стол Red

Другие товары из разделаобеденные столы
Стол Лофт А1Настоящее фото товара Стол Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
14

Стол Лофт А1

Стол Лофт А2Настоящее фото товара Стол Лофт А2, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
15

Стол Лофт А2

Стол ВостриковаНастоящее фото товара Стол Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Стол Вострикова

Стол Лидер 18Настоящее фото товара Стол Лидер 18, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
86Хит

Стол Лидер 18

Стол журнальный Д2Настоящее фото товара Стол журнальный Д2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 850
7

Стол журнальный Д2