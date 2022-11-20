Товар в корзине. Перейти
Стол Tulip, 80х80, черный - фото 1Стол Tulip, 80х80, черный - фото 2Стол Tulip, 80х80, черный - фото 3Стол Tulip, 80х80, черный - фото 4

Стол Tulip, 80х80, черный

Артикул: CH-049-424
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол лофт Оригами
Стол лофт Оригами
Следующий Стол Tulip, 100х100, черный
Стол лофт Оригами

Характеристики товара

Описание

Стол Tulip - олицетворение стиля и изящества.
Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.
Стильная ножка изготовлена из металла, диаметр столешницы 90 см.

1 коробка / 1 шт
Габариты: 80*80*16
Вес брутто: 16,000
Обьем: 0,130

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота730 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес15 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки16 кг

Похожие товары

Стол Tulip D80 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99055
21 990 ₽Оптовая цена
10

Стол Tulip D80 белый

В наличии 100 шт.
Стол Tulip D90 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99041
21 990 ₽Оптовая цена
10

Стол Tulip D90 белый

В наличии 88 шт.
Стол Tulip D100 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99037
21 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стол Tulip D100 белый

В наличии 95 шт.
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D800, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена
7

Cтол Tulip style, белый, D800

Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D900, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Cтол Tulip style, белый, D900

Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена
3

Cтол Tulip style, белый, D1000

Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
7

Cтол Tulip style, белый, D1100

Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
9

Cтол Tulip style, белый, D1200

Cтол Tulip style, черный, D700Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D700, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
5

Cтол Tulip style, черный, D700

Cтол Tulip style, черный, D800Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D800, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена
11

Cтол Tulip style, черный, D800

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
39

Стол Лидер 7

Стол Лидер 1, 900x600Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900x600

Стол Лидер 11, 1500x750Настоящее фото товара Стол Лидер 11, 1500x750, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
27

Стол Лидер 11, 1500x750

Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-3, 1000x600, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
4

Стол ФАВОРИТ-3, 1000x600

Стол ЛИРА/180, 1700x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1700x1000, произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена
14

Стол ЛИРА/180, 1700x1000

Стол Катмай, дуб беленый, массивНастоящее фото товара Стол Катмай, дуб беленый, массив, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена
14

Стол Катмай, дуб беленый, массив

Стол обеденный ВудлендНастоящее фото товара Стол обеденный Вудленд, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
3

Стол обеденный Вудленд

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол ПентагонНастоящее фото товара Стол Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
31

Стол Пентагон

Журнальный стол ХакубаНастоящее фото товара Журнальный стол Хакуба, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
37

Журнальный стол Хакуба