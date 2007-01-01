Характеристики товара
Описание
Стол Tulip - олицетворение стиля и изящества.
Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.
Стильная ножка изготовлена из металла, диаметр столешницы 80 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота730 мм
- Диаметр800 мм
- Вес15 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики860
- Изделия стопируютсяНет