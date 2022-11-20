Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Вес8 кг
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Люстра Martina 10
Люстра Martina 6
Люстра Erich 12 высокая
Люстра Erich 12 низкая
Люстра Erich 8
Кресло пластиковое Vanity
Стул Вольтер Dog Princess
Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях