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Стул Ivan, зеленый/ножки дуб - фото 1

Стул Ivan, зеленый/ножки дуб

11 оценок
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Стул Ivan, серебристый/ножки белые
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Стул Ivan, серебристый/ножки белые

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес8 кг
  • Цветзеленый

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