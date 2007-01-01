Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина450 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес9 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки10.50 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет