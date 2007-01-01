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Стул мягкий Art Deco, велюр, металл, золото, розовый - фото 1Стул мягкий Art Deco, велюр, металл, золото, розовый - фото 2

Стул мягкий Art Deco, велюр, металл, золото, розовый

Артикул: CH-072-354
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный в мягкой обивке велюр. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Каркас выполен из хромированный металла CHROME GOLD.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота830 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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