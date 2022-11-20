Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Вес8 кг
- Цветжелтый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Люстра Beatrix 8
Люстра Beatrix 6
Торшер Grace
Торшер Soffia
Торшер Intreccio
Полукресло Кайя
Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый