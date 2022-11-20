Товар в корзине. Перейти
Стул Ivan, серый/ножки дуб - фото 1

Стул Ivan, серый/ножки дуб

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Edward, синий/ножки черные
Стул Edward, синий/ножки черные
Следующий Стул Ivan, серебристый/ножки белые
Стул Edward, синий/ножки черные

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес8 кг
  • Цветсерый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 22 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 4 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Стул Молот 20мм - бронза, ANGELIQUE bleu luxeНастоящее фото товара Стул Молот 20мм - бронза, ANGELIQUE bleu luxe, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95014
2 250 ₽
14

Стул Молот 20мм - бронза, ANGELIQUE bleu luxe

Кресло Биг, черноеНастоящее фото товара Кресло Биг, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
15

Кресло Биг, черное

Настоящее фото товара Торшер Beira, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена
14

Торшер Beira

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Торшер Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена
11

Торшер Alicante

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Торшер Miraggio, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
10

Торшер Miraggio

Настоящее фото товара Люстра Marseille 20, произведённого компанией ChiedoCover
от65 900
Оптовая цена
7

Люстра Marseille 20

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Люстра Marseille 12, произведённого компанией ChiedoCover
от39 900
Оптовая цена
11

Люстра Marseille 12

В наличии 11 шт.
Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый

Настоящее фото товара Стул Престиж Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
15

Стул Престиж Люкс

Другие товары из разделастулья для кафе
Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 35016
1 590 ₽
5

Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
11

Стул Гаага синий

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул ТиффаниНастоящее фото товара Стул Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
7

Стул Тиффани

Стул БастерНастоящее фото товара Стул Бастер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Стул Бастер