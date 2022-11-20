Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Вес8 кг
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Стул Молот 20мм - бронза, ANGELIQUE bleu luxe
Кресло Биг, черное
Торшер Beira
Торшер Alicante
Торшер Miraggio
Люстра Marseille 20
Люстра Marseille 12
Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый
Стул Престиж Люкс