Фотография Стул обеденный Bertoia черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул обеденный Bertoia черный

4.5
Оптовая цена
9 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул обеденный Bertoia черный
Стул обеденный Bertoia черный
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Стул обеденный Bertoia черный

4.5
9990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Оригинальная и современная модель стула Bertoia прекрасно впишется в любой интерьер дома или ресторана. Спинка и сидение выполнены из металлических прутьев черного цвета в виде сетки и образуют единое целое. Подушка изготовлена из экокожи в черном цвете. Ножки выполнены из металла в тон сидения и имеют подставки, которые обеспечивают качественное "сцепление" с полом. Такая конструкция стула способна подарить ощущение легкости.

В 1 коробке / 4 шт.
Габариты: 59*58*60
Вес брутто: 24
Объем: 0,205

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаМеталл
  • Высота до сиденья400 мм
  • Цветчерный

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