Стул обеденный Bertoia черный
9990 ₽
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Оригинальная и современная модель стула Bertoia прекрасно впишется в любой интерьер дома или ресторана. Спинка и сидение выполнены из металлических прутьев черного цвета в виде сетки и образуют единое целое. Подушка изготовлена из экокожи в черном цвете. Ножки выполнены из металла в тон сидения и имеют подставки, которые обеспечивают качественное "сцепление" с полом. Такая конструкция стула способна подарить ощущение легкости.
В 1 коробке / 4 шт.
Габариты: 59*58*60
Вес брутто: 24
Объем: 0,205