Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Вес8 кг
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Кресло Изо G
Люстра Bella 50
Люстра Bella 40
Люстра Beatrix 21
Люстра Beatrix 10
Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой
Стул Престиж Люкс
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро