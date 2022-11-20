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Стул Ivan, черный/ножки орех - фото 1

Стул Ivan, черный/ножки орех

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес8 кг
  • Цветчерный

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