Характеристики товара
Описание
Стул NEPAL-P СЕРЫЙ
Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель - пенополиуретан высокой плотности, который не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.
Ножки стула - металл белого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Вес упаковки7.90 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет