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Настоящее фото товара Стул Непал-П, серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Непал-П, серый/ белый каркас
71 оценка
7 690
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Стул Непал-П, серый/ белый каркас - фото 1Стул Непал-П, серый/ белый каркас - фото 2Стул Непал-П, серый/ белый каркас - фото 3Стул Непал-П, серый/ белый каркас - фото 4Стул Непал-П, серый/ белый каркас - фото 5

Стул Непал-П, серый/ белый каркас

Артикул: CH-020-626
71 оценка
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул NEPAL-P СЕРЫЙ

Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель - пенополиуретан высокой плотности, который не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.

Ножки стула - металл белого цвета.

  • Упакован - 4 шт./2 кор.

    • Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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    Основные характеристики

    • Ширина500 мм
    • Глубина580 мм
    • Высота910 мм
    • Высота до сиденья490 мм
    • Материал каркасаметалл
    • Цветбелый, серый
    • Страна изготовленияРоссия
    • Обивкавелюр

    Параметры упаковки

    • Количество изделий в упаковке4 шт
    • Вес упаковки7.90 кг
    • Объём упаковки0.09 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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