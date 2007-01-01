Характеристики товара
Стул поворотный "Аура Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а глубокая посадка и достаточно высокая спинка обеспечивают комфорт.
Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина530 мм
- Глубина575 мм
- Высота845 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес7.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Изделия стопируютсяНет