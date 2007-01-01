Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Аура Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Аура Стиль
9 оценок
5 890
Товар в корзине. Перейти
Стул поворотный Аура Стиль - фото 1Стул поворотный Аура Стиль - фото 2Стул поворотный Аура Стиль - фото 3Стул поворотный Аура Стиль - фото 4Стул поворотный Аура Стиль - фото 5Стул поворотный Аура Стиль - фото 6Стул поворотный Аура Стиль - фото 7Стул поворотный Аура Стиль - фото 8Стул поворотный Аура Стиль - фото 9Стул поворотный Аура Стиль - фото 10Стул поворотный Аура Стиль - фото 11Стул поворотный Аура Стиль - фото 12

Стул поворотный Аура Стиль

Артикул: CH-069-308
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло лаунж Kate, серый
Фотография товара Кресло лаунж Kate, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул поворотный "Аура Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а глубокая посадка и достаточно высокая спинка обеспечивают комфорт.

Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул барный МАРСЕЛЬ бежевый

60
В наличии 31 шт.
Фотография товара Monaco Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Monaco Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
43 390
Оптовая цена

Monaco Экокожа Черный

50
В наличии 11 шт.
Фотография товара Madrid Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Madrid Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 990
Оптовая цена

Madrid Экокожа Черный

60
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул полубарный Turin, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Turin, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Стул полубарный Turin, бирюзовый

84
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул Rome, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rome, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Rome, пудровый

59
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый

99
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый

26
В наличии 19 шт.В пути 13 шт.
Фотография товара Стул полубарный Lucas светло-серый букле с ножками цвета орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Lucas светло-серый букле с ножками цвета орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Стул полубарный Lucas светло-серый букле с ножками цвета орех

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6904
15 190 ₽

Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук

6
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, черный

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Stella, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Stella, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Кресло Stella, белый

11
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Лора орех, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, бордовое

36
Настоящее фото товара Кресло Филадельфия, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Кресло Филадельфия

15
Фотография товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна

45
Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер охра, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99047
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер охра

26
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59040
15 890 ₽

Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная

77
Фотография товара Кресло Need 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Need 2, произведённого компанией ChiedoCover
113 190
Оптовая цена

Кресло Need 2

13
Фотография товара Кресло КАПРИ 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло КАПРИ 6, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло КАПРИ 6

36
Фотография товара Кресло Варело, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр синий

48
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр, красный, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр, красный

26

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные

66
Фотография товара Стул полубарный Логан велюр темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул полубарный Логан велюр темно-синий

26
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Дани латте, велюр velutto 08 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дани латте, велюр velutto 08 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Дани латте, велюр velutto 08 / черный

8
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, велюр newtone kiwi, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, велюр newtone kiwi, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 29022
4 190 ₽

Стул Olys, велюр newtone kiwi, металл

13
Фотография товара Стул Gem розовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem розовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem розовый, черный

9
Фотография товара Стул Glow латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Glow латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Glow латте, хром

7
Настоящее фото товара Стул Terra Wood, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Terra Wood, бежевый

7
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra wheel, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Terra wheel, синий

14
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул K3, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул K3, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена

Стул K3, темный ясень, марсель латте

5
Распродажа
Фотография товара Стул Zentic, вращающийся, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zentic, вращающийся, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Zentic, вращающийся, зеленый

26

Товар в корзине

Стул поворотный Аура Стиль
Стул поворотный Аура Стиль
5 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Stella, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Stella, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Кресло Stella, белый

11
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Лора орех, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, бордовое

36
Настоящее фото товара Кресло Филадельфия, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Кресло Филадельфия

15
Фотография товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна

45

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено