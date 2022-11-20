Характеристики товара
Описание
В коробке 1 шт
Вес 16 кг
Объем 0,178
Основные характеристики
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
В коробке 1 шт
Вес 16 кг
Объем 0,178
Стул Аверм, кремовый
Стул Аверм, белый
Стул Авранш, черный
Стул Аврилле, кремовый
Стул Аврилле, черный
Стул Агно, экокожа коричневая
Стул Агно, экокожа кремовая
Стул Агно, экокожа серая
Стул Агно, экокожа белая
Стул Агонданж, коричневый
Стул КАБРИОЛЬ 16
Полубарный стул Solar, велюр черный
Стул RACE (НА ПРУТКЕ)
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)
Стул Gabi LUX велюр розовый
Стул Вашингтон, белая экокожа/ золото
Стул Диамант пластиковый, серебрянный