АкцияМИНПРОМТОРГ
от6 780₽12
7 680 ₽
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
МИНПРОМТОРГ
от3 590₽45
6 490 ₽
Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
от22 990₽
Оптовая цена
Стул Малибу, бежевый
В наличии 30 шт.
от6 890₽
Оптовая цена
Барный стул САРАГОСА, велюр черный
В наличии 41 шт.
от9 590₽
Оптовая цена
Стул Мехико, серый велюр, черное основание
от10 590₽
Оптовая цена
Стул барный София, черный, цвет основания черный
МИНПРОМТОРГ
от6 690₽15
7 790 ₽
Полукресло Фенди, велюр серый
МИНПРОМТОРГ
от3 990₽49
7 690 ₽
Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром
МИНПРОМТОРГ
от10 490₽29
14 690 ₽
Стул Бали, велюр Тедди 133, морилка светлый орех
МИНПРОМТОРГ
от3 990₽17
4 790 ₽
Стул Самба, экокожа Креам, каркас хром, подлокотники бук под лак