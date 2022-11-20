Товар в корзине. Перейти
Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 1Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 2Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 3Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 4Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 5

Барный стул САРАГОСА, велюр серый

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый
Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый
Следующий Барный стул САРАГОСА, велюр голубой
Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 1

Вес 8,65
Объем 0,08

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Барный стул САРАГОСА, велюр голубойНастоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
11

Барный стул САРАГОСА, велюр голубой

В наличии 15 шт.
Барный стул САРАГОСА, велюр мятаНастоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр мята, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
11

Барный стул САРАГОСА, велюр мята

В наличии 30 шт.
Барный стул САРАГОСА, велюр розовыйНастоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
11

Барный стул САРАГОСА, велюр розовый

В наличии 25 шт.
Барный стул САРАГОСА, велюр песочныйНастоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Барный стул САРАГОСА, велюр песочный

В наличии 28 шт.
Барный стул КЕЛЬН, рогожка синийНастоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
9

Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий

В наличии 30 шт.
Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневыйНастоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
5

Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый

В наличии 21 шт.
Барный стул КЕЛЬН, рогожка графитНастоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
9

Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит

В наличии 6 шт.
Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленыйНастоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
8

Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленый

В наличии 6 шт.
Барный стул КЕЛЬН, рогожка серыйНастоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
8

Барный стул КЕЛЬН, рогожка серый

В наличии 30 шт.
Барный стул КЕЛЬН, рогожка розовыйНастоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
13

Барный стул КЕЛЬН, рогожка розовый

В наличии 30 шт.
Другие товары из разделабарная мебель
Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтыйНастоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
9

Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый

В наличии 30 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневаяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
6

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
12

Стул барный Color

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
7

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стул обеденный Шанель коричневый

Настоящее фото товара Стул Виота 223, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
10

Стул Виота 223, тёмно-серый

Стул Oliver экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Oliver экокожа черный

В наличии 97 шт.
Стул пластиковый Maya, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Maya, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Maya, белый

В наличии 2 шт.
Стул АмэндоНастоящее фото товара Стул Амэндо, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стул Амэндо