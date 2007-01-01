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Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул САРАГОСА, велюр серый
43 оценки
6 890
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Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 1Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 2Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 3Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 4Барный стул САРАГОСА, велюр серый - фото 5

Барный стул САРАГОСА, велюр серый

Артикул: CH-031-551
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки9.3 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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