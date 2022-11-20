Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Страна изготовленияИталия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Кресло Балун X
Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
Кресло College HLC-2413L-1/Black
Стул офисный Blok New, пластиковый белый
Стул Атлант белый