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Стул Авез, бежевый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В коробке 1 шт
Вес 16 кг
Объем 0,178

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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