Характеристики товара
Описание
В коробке 1 шт
Вес 16 кг
Объем 0,178
Основные характеристики
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
В коробке 1 шт
Вес 16 кг
Объем 0,178
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