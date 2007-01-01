Характеристики товара
Описание
Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.
Преимущества:
- Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
- Стул оснащен подлокотниками, которые обеспечивают дополнительный комфорт во время длительных встреч или переговоров. Эргономичная спинка и мягкое сиденье создают ощущение уюта, что особенно важно для офисных конференц-стульев.
- Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина575 мм
- Высота960 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасасталь, 1,2 мм
- Цветкрасный, золотой
- Обивкажаккард
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет