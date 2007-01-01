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Настоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Патрик 20мм с подлокотниками
57 оценок
3 090
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Патрик 20мм с подлокотниками

Артикул: CH-000-684
57 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота960 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Стул оснащен подлокотниками, которые обеспечивают дополнительный комфорт во время длительных встреч или переговоров. Эргономичная спинка и мягкое сиденье создают ощущение уюта, что особенно важно для офисных конференц-стульев.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота960 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Цветкрасный, золотой
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете ШампаньШампань
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете БронзаБронза
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете СереброСеребро
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете ТитанТитан
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете БелыйБелый
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Патрик 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

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