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Стул Аверм, кремовый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 1 шт

Вес 17,76 кг
Объем 0,188

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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