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Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий

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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 19,7 кг
Объем 0,218

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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