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Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный, велюр желтый

11 оценок
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Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый
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Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветжелтый
Сошьём чехол на стул на заказ

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