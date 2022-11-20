Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалвелюр
- Цветжелтый
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Чехол Е08 на стул Eames
Чехол Е01 на стул Eames
Чехол Е07 на стул Eames
Чехол Е05 на стул Eames
Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетение
Чехол Е07 на стул Eames, красный
Чехол Е06 на стул Eames, бежевый
Чехол Е06 на стул Eames, коричневый
Чехол Е06 на стул Eames, зеленый
Чехол Е06 на стул Eames, серый
Новогодний чехол на стул 02
Новогодний чехол на стул 03
Массивная ножка для стола Бигмама 110 см
Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см
Ножка шпилька для стола лофт черная 25 см
Ножка шпилька для стола лофт черная 40 см
Ножка шпилька для стола лофт черная 50 см
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок серый
Фартук официанта 05
Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый