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Настоящее фото товара Стул УНО, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул УНО, черный
32 оценки
1 89048
3 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул УНО, черный

Артикул: CH-028-241
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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