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Стул Perfecto, светло-коричневый

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Стул Perfecto, тёмно-серый
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Стул Perfecto, тёмно-серый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.0
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.228

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветкоричневый

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