Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина680 мм
- Высота500 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки11 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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