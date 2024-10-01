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Стул GARLAND Серый - фото 1Стул GARLAND Серый - фото 2

Стул GARLAND Серый

Артикул: CH-057-405
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота500 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки11 кг

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