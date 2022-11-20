Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|600
|1100
|40
|массив сосны
|45
|17290
|1800
|600
|1100
|40
|массив сосны
|42
|15890
|1500
|600
|1100
|40
|массив сосны
|37
|14090
|1200
|550
|1100
|40
|массив сосны
|31
|12390
|1000
|450
|1100
|40
|массив сосны
|26
|10190
|900
|400
|1100
|40
|массив сосны
|23
|9190
|2000
|600
|1100
|40
|массив дуба
|54
|36190
|1800
|600
|1100
|40
|массив дуба
|50
|32790
|1500
|600
|1100
|40
|массив дуба
|44
|28090
|1200
|550
|1100
|40
|массив дуба
|36
|22190
|1000
|450
|1100
|40
|массив дуба
|30
|16990
|700
|400
|1100
|40
|массив дуба
|24
|12790
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