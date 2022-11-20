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Стул Джулиан синий, ножки бук

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Стул Монарх NEW голубой

Характеристики товара

Описание

Стильный мягкий кухонный стул с удобными подлокотники. Красивый дизайн украсит как столовую зону, так и бьюти-уголок или рабочее место.

В качестве обивки используется ткань шенилл, плотный износостойкий материал с бархатистой структурой, приятный на ощупь. Крепкие металлические ножки, стилизованные под натуральное дерево, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 73*73*51

Вес брутто: 15,500

Объем: 0,272

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина695 мм
  • Глубина675 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Цветсиний

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