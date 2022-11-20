Характеристики товара
Описание
Стильный мягкий кухонный стул с удобными подлокотники. Красивый дизайн украсит как столовую зону, так и бьюти-уголок или рабочее место.
В качестве обивки используется ткань шенилл, плотный износостойкий материал с бархатистой структурой, приятный на ощупь. Крепкие металлические ножки, стилизованные под натуральное дерево, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 73*73*51
Вес брутто: 15,500
Объем: 0,272
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина695 мм
- Глубина675 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяшенилл
- Цветсиний