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Стул Пармо

Артикул: CH-057-108
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота870 мм
  • Вес4,300 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань

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