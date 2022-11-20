Характеристики товара
Описание
Стул Dolche
Велюр серый Shangreen grey
Каркас бук, морилка органика
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина590 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый
Стул Dolche
Велюр серый Shangreen grey
Каркас бук, морилка органика
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