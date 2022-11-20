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Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - фото 1Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - фото 2Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - фото 3Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - фото 4Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - фото 5Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - фото 6Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - фото 7Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - фото 8Стул Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - видео 9

Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая

Артикул: CH-031-231
35 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Dolche

Велюр серый Shangreen grey

Каркас бук, морилка органика

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 5555
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 5454
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 5353
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 5252
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 5151
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 5050
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4949
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4848
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4747
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4646
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4545
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4444
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4343
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4242
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4141
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 4040
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3939
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3838
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3737
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3636
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3535
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3434
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3333
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3232
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3131
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 3030
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 2929
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 2828
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 2727
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 2626
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 2525
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 2424
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 23 23
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 2222
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 2121
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 2020
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 1919
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 1818
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 17 17
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 1616
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 15 15
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 14 14
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 1313
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 1212
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 1111
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 1010
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 9 9
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 88
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 77
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 66
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 55
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 44
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 33
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 22
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 11
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 833833
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 826826
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 818818
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 731731
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 728728
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 666666
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 663663
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 654654
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 646646
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 644644
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 643643
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 641641
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 640640
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 638638
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 633633
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 628628
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 626626
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 133133
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 029029
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 028028
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 027027
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 026026
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 024024
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 023023
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 022022
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 021021
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 020020
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 018018
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 017017
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 016016
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 015015
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 011011
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 010010
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 014014
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 007007
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 009009
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 008008
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 005005
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 004004
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 003003
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - обивка в цвете 001001
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Варианты каркаса

Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - каркас в цвете Светлый орехСветлый орех
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - каркас в цвете ВенгеВенге
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый

Полукресло Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая — выполненные заказы

Фотография товара Стул Dolche, велюр тёмно-бирюзовый, каркас бук, морилка чёрная от компании ChiedoCover.Стул Dolche, велюр тёмно-бирюзовый, каркас бук, морилка чёрнаяФотография товара Стулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белая от компании ChiedoCover.Стулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяФотография товара Стул Dolche, велюр серый Shangreen grey, каркас морилка белая от компании ChiedoCover.Стул Dolche, велюр серый Shangreen grey, каркас морилка белая
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