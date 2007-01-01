Характеристики товара
Описание
Стул Арманд экокожа коричневый обеденный ножки металл черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина555 мм
- Глубина575 мм
- Высота780 мм
- Вес9.2 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки565 мм
- Глубина упаковки795 мм
- Вес упаковки11.2 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет