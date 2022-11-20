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Стул Арманд экокожа коричневый

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Характеристики товара

Описание

Модель стула Арманд прекрасно дополнит различные интерьеры в современном и классическом стилях. Она подойдет для обустройства как обеденной зоны кухни или гостиной, так и для кафе и ресторанов.

Обивка стула выполнена из прочной износостойкой экокожи. Такой материал не боится влаги, прост в уходе и быстро восстанавливает первоначальную форму. Ножки изготовлены из металла, которые дополнительно обиты экокожей. Закругленная эргономичная спинка с выступающими по бокам элементами обеспечивает максимальный комфорт. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 58*56,5*79,5

Вес брутто: 11,200

Объем: 0,262

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина575 мм
  • Глубина555 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый

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