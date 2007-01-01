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Настоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Арманд экокожа коричневый
26 оценок
13 99047
25 990 ₽
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Распродажа

Стул Арманд экокожа коричневый

Артикул: CH-028-615
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина555 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота780 мм
  • Вес9.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Арманд экокожа коричневый обеденный ножки металл черный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина555 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота780 мм
  • Вес9.2 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки565 мм
  • Глубина упаковки795 мм
  • Вес упаковки11.2 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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