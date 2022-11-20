Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес12.5 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.19 м3
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стол Темза карагач
Стол журнальный Гэтсби
Барная стойка Дезмонд Х белая
Стол Айриш соломенный
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол Веранда, 160
Стол Фоджа, 80