Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина630 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Товар в реестре Минпромторга РФПодробнее
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло Рэмо дуб, коричневое
Кресло Аура-СТ, светло-коричневый
Кресло лаунж Royal велюр бежевый
Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа шоколадная
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный
Стул Элис Вуд
Кресло Форест, песочный
Кресло Канны плетеное из роупа, серый
Кресло Тепал, экокожа, черный
Кресло Коат, светло-бежевый
Кресло дизайнерское Коди, коричневый
Кресло лаунж Royal велюр бежевый