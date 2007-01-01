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Настоящее фото товара Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге
67 оценок
12 1901
12 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 1Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 2Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 3Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 4Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 5Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 6Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге

Артикул: CH-032-434
67 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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