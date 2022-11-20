Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Цветсерый
Стол Plain 116-158*74 дуб Ан/белый
Стол Plain 116-158*74 дуб Ка/черный
Стол Barrel 110-145*70 дуб Ка/белый
Стол Barrel 110-145*70 дуб/белый
Стул ANT белый
Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех
Стул Oliver велюр золотистый
Стул Oliver велюр серый
Стул Oliver велюр тёмно-коричневый
Стул Oliver велюр травяной
Стул Oliver экокожа белый белые ножки
Стул Oliver экокожа капучино
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Стул Vicky, синий
Стул Carol, терракотовый
Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань
Стул Oliver Square велюр мятный
Стул Oliver Square велюр синий