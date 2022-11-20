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Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 1Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 2Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 3Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге - фото 4

Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Цветсерый

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