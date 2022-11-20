Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина460 мм
- Высота900 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый
Стул Louis, серый
Стул Rain, черный
Стул Mans, песочный велюр
Стул Марк, брусничный, металлические ножки
Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные
Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножки
Стул Eames, бежево- серый
Стул Eames DSW белый
Стул Eames DSW бирюзовый
Стул Eames DSW голубой
Стул Азия 20мм
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Логан велюр фисташковый
Стул Орион белый, пластиковый
Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой
Стул William бархат синий
Стул Джакомо
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло