Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Вес23 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- РазмерКоличество персон: 4
- Цветзолотой
- Размер упаковки103/93/15 см
- Страна изготовленияКитай
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