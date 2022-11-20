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Стол Wisteria, прозрачный, стекло

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Вес23 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • РазмерКоличество персон: 4
  • Цветзолотой
  • Размер упаковки103/93/15 см
  • Страна изготовленияКитай

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