Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина520 мм
- Глубина510 мм
- Вес5,2 кг
- Материал сиденьярогожка
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
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