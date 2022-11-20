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Стул Safir, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 1Стул Safir, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 2Стул Safir, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 3Стул Safir, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 4Стул Safir, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 5

Стул Safir, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех

5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материал сиденьярогожка

Выполненные заказы

Стул Safir, рогожка Montreal 72, лайм, каркас из бука
Стул Safir, рогожка Montreal 72, лайм, каркас из букаСтул Safir, рогожка Montreal 72, лайм, каркас из букаСтул Safir, рогожка Montreal 72, лайм, каркас из букаСтул Safir, рогожка Montreal 72, лайм, каркас из букаСтул Safir, рогожка Montreal 72, лайм, каркас из бука
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